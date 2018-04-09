Белый дом готовит новые санкции против России

Белый дом планирует обсудить ввод новых санкций против России в связи с информацией о химатаке на мирных жителей в Сирии. О планах обсуждения новых санкций сообщил источник "Коммерсанта", близкий к Госдепу США.
Проект ограничений будет готовить новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Сообщения о применении химоружия в Сирии Минобороны РФ опровергли.
Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт пообещала, что США "приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и в других местах".
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев предположил, что новые санкции затронут других граждан России, которые числятся в "кремлевском списке", пишет ura.ru.
"Там было гораздо больше фамилий и организаций. Санкции, которые были объявлены недавно, компактные, то есть они в меньшей мере соответствуют этому списку. Они могут просто продолжать объявлять санкции в рамках того подхода и списка, который им был разработан", — в эфире "Национальной службы новостей" высказал мнение Рогулев.
6 апреля США опубликовали санкционный список против российских бизнесменов, чиновников и юридических лиц. Всего в нем оказалось 38 фигурантов и 12 компаний.
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