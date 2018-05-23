Памятная банкнота 100 рублей к Чемпионату мира по футболу: как выглядит и где взять

Что изображено на памятной банкноте к Чемпионату мира?

На памятной банкноте в 100 рублей изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиг изображенного на купюре Льва Яшина. На обратной стороне банкноты - летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется контур России. Ниже перечислены города, где летом пройдут матчи ЧМ-2018.

Какие признаки подлинности у памятной банкноты в 100 рублей?

В верхней части памятной банкноты расположено прозрачное окно с голографическим элементом, сообщает Центробанк. Купюра оформлена вертикально. В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Преобладающий цвет сторублевой купюры – сине-зеленый. Два серийных номера расположены на оборотной стороне.

Сколько выпущено памятных банкнот к Чемпионату мира по футболу?

Тираж сторублевой банкноты к ЧМ-2018 — до 20,4 млн штук.

Когда и где можно купить памятную банкноту 100 рублей к ЧМ-2018?

Первый зампред Цетробанка Ольга Скоробогатова рассказала: "В мае мы доставим банкноту во все регионы, и в мае-июне граждане России смогут обращаться в кредитные организации и покупать эти банкноты".