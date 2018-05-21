Российских хоккеистов обвинили в том, что они на ЧМ в Дании потратили 26 миллинов на икру и водку

Сборная России по хоккею потратила в копенгагенском отеле 355 тыс. евро или 26 млн. рублей сборная России на водку и деликатесы, заявила финская газета Iltalehti. Финны ссылались на свой источник в гостинице, где останавливались российские хоккеисты.
По данным финских журналистов, россияне заказывали в основном крепкий алкоголь и икру. Как сообщил источник издания, после поражения от канадцев в четвертьфинале, из-за которого наша сборная лишилась медалей чемпионата, "водка текла рекой".
Как, якобы, сказал газетчикам работник отеля, "я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады".
Тем временем ТАСС связался с гостиницей, где опровергли эти обвинения финской прессы. В копенгагенском отеле сообщили, что вообще не подавали спиртное российской команде:
— Сборная России во время проживания в отеле "Тиволи" и "Конгресс-центре" находилась в постоянном диалоге c главным поваром отеля, который гарантировал, что еда отвечает специальным диетическим требованиям для игроков во время чемпионата мира. Отель не предоставлял какие-либо алкогольные напитки членам команды во время ее проживания.
Отель "Тиволи" и "Конгресс-центр" строго подходят к процедуре общения со СМИ, и данная информация не относится к персоналу гостиницы. Отель опровергает информацию, упомянутую в статье, которая не основана на фактах.
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