Российских хоккеистов обвинили в том, что они на ЧМ в Дании потратили 26 миллинов на икру и водку

По данным финских журналистов, россияне заказывали в основном крепкий алкоголь и икру. Как сообщил источник издания, после поражения от канадцев в четвертьфинале, из-за которого наша сборная лишилась медалей чемпионата, "водка текла рекой".

Как, якобы, сказал газетчикам работник отеля, "я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады".

Тем временем ТАСС связался с гостиницей, где опровергли эти обвинения финской прессы. В копенгагенском отеле сообщили, что вообще не подавали спиртное российской команде: