Алтайский бизнесмен сыграл против Путина в хоккейном мачте Ночной лиги

Вадим Смагин и Владимир Путин. Ночная лига. Фото: Фото из архива Вадима Смагина. Вадим Смагин и Владимир Путин. Ночная лига. Фото: Фото из архива Вадима Смагина. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru.

Глава государства вышел на лед под №11 в составе команды "Легенды хоккея". Вадим Смагин играл в команде соперников — сборной Ночной хоккейной лиги.

Вместе с Путиным в красной форме выступали хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

В команде со Смагиным играли крупные бизнесмены Роман Ротенберг, Геннадий Тимченко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман и другие известные люди.

Итог матча — 12:7 в пользу команды президента, сообщает сайт Ночной хоккейной лиги.

Вадим Смагин известен своей любовью к хоккею. Он не только организовал команду "Бочкари" и сам в ней играет, но и построил в родном селе современный ледовый комплекс с крытой ареной. Инвестиции в проект составили 30 млн рублей. Здесь тренируются и играют не только местные команды, но и спортсмены из соседних районов и Бийска.

Смагин также помогает, в том числе финансово, открывать ледовые площадки в других районах края.

В 2016 году он для повышения мастерства хоккеистов "Бочкарей" привлекал профессиональных московских тренеров, имевших опыт игры в профессиональных командах ЦСКА и "Динамо". Они проводили мастер-классы для разных возрастных групп хоккеистов и отдельные занятия для тренеров по хоккею из разных районов Алтайского края. "Бочкари" регулярно выступают в Ночной лиге.

Что такое "Ночная лига"

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина при поддержке ветеранов российского хоккея. Ее организовали, чтобы привлекать взрослых россиян к спорту, увеличить интерес к хоккею и создать любительское сообщество хоккеистов, объединяющее все регионы России.