Швейцарцы и шведы остаили Канаду и США без золотых медалей ЧМ по хоккею

Главной сенсацией стала игра Швейцария-Канада, закончившаяся со счетом 3:2 в пользу европейцев. Впервые с 2014 года канадцы не будут играть в финале Чемпионата мира.

На групповом этапе швейцарцы заняли четвертое место, уступив шведам, россиянам и чехам. Напомним, наши хоккеисты проиграли в овертайме канадцам в четверть-финале и впервые с 2013 года остались без медалей ЧМ.

А вот шведы победили американцев со счетом 6:0.

Теперь североамериканские команды поборются за "бронзу".