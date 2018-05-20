Швейцарцы и шведы остаили Канаду и США без золотых медалей ЧМ по хоккею

19 мая сборные Швейцарии и Швеции победили в полуфиналах команды Канады и США и разыграют между собой "золото" чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.
Главной сенсацией стала игра Швейцария-Канада, закончившаяся со счетом 3:2 в пользу европейцев. Впервые с 2014 года канадцы не будут играть в финале Чемпионата мира.
На групповом этапе швейцарцы заняли четвертое место, уступив шведам, россиянам и чехам. Напомним, наши хоккеисты проиграли в овертайме канадцам в четверть-финале и впервые с 2013 года остались без медалей ЧМ.
А вот шведы победили американцев со счетом 6:0.
Теперь североамериканские команды поборются за "бронзу".
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