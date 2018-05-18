На Алтае прошел большой праздник бега

Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Горный забег. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Праздник проходит в Чемальском районе уже второй раз, в майской серии забегов приняло участие более 120 бегунов из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Белокурихи, а также из сел Чемальского района.

Абсолютным победителем майской серии забегов на дистанции 21,1 км стал Игорь Волков из Горно-Алтайска, он преодолел полумарафонскую дистанцию за 1 час 13 минут 13 секунд.

Кроме забегов всех участников праздника ждали призы и конкурсы от партнеров проекта, выступление кавер-группы "Лаки Грингос", а также разминки от сети фитнес-клубов "Апельсин".

"Горный за бег". Благотворительный старт — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди непрофессионально занимающиеся бегом могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.

Следующий праздник бега состоится 19 августа в Чемальском районе. Следить за новостями проекта можно на сайте: run.sad-pionov.ru и в "Инстаграме".