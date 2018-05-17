Алтайскому спортсмену отказали в визе и не допустили до Чемпионата Европы в Греции

Самбисту из Республики Алтай Эжеру Енчинову и еще двум его коллегам по сборной России отказано в выдаче шенгенской визы. Из-за этого спортсмены будут вынуждены пропустить Чемпионат Европы по самбо, который пройдёт в Афинах с 18 по 20 мая, пишет "Интерфакс".
Всего генеральное консульство Греции в Москве отказало в визе пятерым россиянам: судье Николаю Малышеву, массажисту сборной и трём боевым самбистам — Мухтару Гамзаеву (57 кг), Эжеру Енчинову (62 кг) и Дмитрию Самойлову (82 кг).
По данным агенства, формальной причиной отказа стала "недостаточность информации для планируемой поездки и проживания на территории Греции и Шенгена".
Из заявления Всероссийской федерации самбо:
— Однако запроса по дополнительным документам во Всероссийскую федерацию самбо не поступало. Как выяснилось за два дня до отлета, министерство спорта Греции по непонятной причине не внесло в списки данных членов сборной команды России.
Оперативно найти замену удалось в двух весовых категориях боевого самбо. Вместо Мухтара Гамзаева в весе 57 кг Россию представит Родион Асканаков из Республики Алтай, а вместо Самойлова в Афины отправится Александр Нестеров. Найти замену Енчинову, выступающему в категории 62 кг, не удалось.
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