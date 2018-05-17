Алтайскому спортсмену отказали в визе и не допустили до Чемпионата Европы в Греции

Всего генеральное консульство Греции в Москве отказало в визе пятерым россиянам: судье Николаю Малышеву, массажисту сборной и трём боевым самбистам — Мухтару Гамзаеву (57 кг), Эжеру Енчинову (62 кг) и Дмитрию Самойлову (82 кг).

По данным агенства, формальной причиной отказа стала "недостаточность информации для планируемой поездки и проживания на территории Греции и Шенгена".

Из заявления Всероссийской федерации самбо:

— Однако запроса по дополнительным документам во Всероссийскую федерацию самбо не поступало. Как выяснилось за два дня до отлета, министерство спорта Греции по непонятной причине не внесло в списки данных членов сборной команды России.

Оперативно найти замену удалось в двух весовых категориях боевого самбо. Вместо Мухтара Гамзаева в весе 57 кг Россию представит Родион Асканаков из Республики Алтай, а вместо Самойлова в Афины отправится Александр Нестеров. Найти замену Енчинову, выступающему в категории 62 кг, не удалось.