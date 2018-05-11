СМИ рассказали, сколько будет платить фигуристка Медведева канадскому тренеру

Орсер, который несколько дней назад был объявлен как новый тренер Медведевой, по всей видимости, будет получать больше своей предшественницы Этери Тутберидзе.

Канадец берет со своих учеников почасовую оплату. В 2010 году фигуристы платили ему за час тренировки 110 долларов, сообщает "Газета.Ru". Его сегодняшние расценки точно не известны, но по крайней мере, они точно выросли.

Личное состояние фигуристки составляет более 300 тысяч долларов. Возможно, оплачивать работу Орсера будет кто-то из спонсоров спортсменки.

Ранее Медведева заявила, что прекращает сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и уходит к канадскому наставнику Брайану Орсеру, пишет ura.ru. Спортсменка добавила, что теперь будет тренироваться в Канаде, но не планирует менять гражданство и продолжит выступать на соревнованиях за Россию.

Орсер рассказал, почему Медведева не продолжила работать с Тутберидзе. По его словам, у нее было права голоса в выборе катания, музыки и направления, в котором фигуристка хочет двигаться.

Евгения Медведева сейчас ведет на Первом канале "Ледниковый период. Дети".