Новый тренер Медведевой был ошеломлен от предложения фигуристки

Первая встреча Орсер с российской спортсменкой и ее матерью состоялась в Сеуле 22 апреля. По словам канадца, Медведева отзывалась о своем тренере Этери Тутберидзе с большим уважением и отметила, что не хочет говорить ничего плохого об их совместной работе.

Также Орсер заявил, что вместе с фигуристкой они уже обсуждали музыку и "направление, в котором хотим идти".

"У нее прежде никогда не было подобной роскоши", — добавил тренер, подчеркнув, что, по его мнению, спортсмен должен иметь право голоса.

Главная цель Медведевой, по словам канадца, — завоевывание золотых олимпийских медалей, "но это не значит, что обязательно нужно выигрывать каждый чемпионат мира".

Накануне Медведева сделала официальное заявление об окончании сотрудничества с Тутберидзе.

"Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе "Самбо-70", тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне. Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны и ещё раз сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни. Надеюсь, что пройдёт время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, продолжить честно работать", — заявила спортсменка.

Тутберидзе заявила, что узнала из новостей о решении подопечной сменить тренера, пишет znak.com.

Гениальные тренеры и спортсмены

По информации "Матч ТВ", еще одна воспитанница Этери Тутберидзе — чемпионка II юношеских Олимпийских игр фигуристка Полина Цурская по личной инициативе прекратила сотрудничество с тренером. О причинах расставания телеканал не сообщает. Тутберидзе пока не прокомментировала ситуацию.

Олимпийский пьедестал на Играх-2018 заняли подопечные Тутберидзе — Загитова с мировым рекордом и Медведева.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 25 Фев 2018 в 4:46 PST

В 2014-м юная Юлия Липницкая выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, а после сменила тренера Тутберидзе. В конце концов ушла из спорта.

Илья Авербух,

чемпион мира по фигурному катанию:

— Происходит жесточайший отбор. Если она видит, что талантливый ребенок, она берет. Та же Липницкая приехала из Челябинска. Они приезжают, их привозят мамы, рекомендуют тренеры. Ребенок попадает на испытательный срок. Она смотрит, как трудится, как родители заинтересованы. Да, Этери Георгиевна очень авторитарный тренер. Ни у кого такой интенсивности тренировочного процесса не существует из всех, кого я видел.

"Гениальные тренеры — это гораздо более редкий и штучный товар, чем гениальные спортсмены. А Тутберидзе, конечно, фигуристка, которая в свое время как спортсменка не добилась выдающихся успехов, зато в ней проснулся тренерский талант", — комментировал успех команды Тутберидзы после Игр-2018 журналист Владимир Гомельский.

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Евгения Медведева сейчас ведет шоу на Первом канале "Ледниковый период. Дети".