Фигуристка Медведева будет вести шоу на Первом канале

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане, 18-летняя фигуристка Евгения Медведева будет вести новое шоу под названием "Ледниковый период. Дети" на Первом канале.
Вторым ведущим телепрограммы будет заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин. В качестве тренеров на проекте выступят звездные фигуристы Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков, а также Илья Авербух, который также является продюсером нового шоу, пишет RT. Жюри возглавит известный тренер Татьяна Тарасова.
"Надеюсь, что с помощью этого нового шоу „Первого канала“ ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания", — привела в пресс-служба "Первого канала" слова продюсера проекта Ильи Авербуха.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 18-летняя спортсменка собирается покинуть сборную Россию и выступать за границей. Позже Медведева со своим тренером Этери Тутберидзе опровергли эти слухи. Фигуристка не смогла принять участие в чемпионате мира в Милане из-за проблем со здоровьем.
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