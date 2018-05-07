Фигуристку Медведеву после смены тренера назвали "изменщицей" и призвали покинуть Россию

Фигуристка Евгения Медведева прекратит работать с тренером Этери Тутберидзе. Вероятным кандидатом на роль нового наставника спортсменки стал канадец Брайан Орсер. Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на этот переход. Негативные комментарии появились под фотографией в Instagram-аккаунте спортсменки.
"Российская спортсменка, а все подписи к фото на иностранном языке... сразу видно, что аккаунт ведется для зарубежных фанатов. И не это ли первый звоночек, что человеку неуютно и неудобно в России", "Слабачка! Изменщица! Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову", — пишут пользователи соцсетей.
Но нашлись и те, кто встал на сторону фигуристки. "Какой бы выбор ты не сделала, мы, твои болельщики, будем уважать твое решение и продолжать тебя поддерживать", — выразил мнение пользователь, пишет "Лента.ру".
Евгения Медведева под руководством Тутберидзе Медведева работает с 2007 года. За это время она стала двукратной чемпионкой мира и Европы, а на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой.
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