Фигуристку Медведеву после смены тренера назвали "изменщицей" и призвали покинуть Россию

"Российская спортсменка, а все подписи к фото на иностранном языке... сразу видно, что аккаунт ведется для зарубежных фанатов. И не это ли первый звоночек, что человеку неуютно и неудобно в России", "Слабачка! Изменщица! Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову", — пишут пользователи соцсетей.

Но нашлись и те, кто встал на сторону фигуристки. "Какой бы выбор ты не сделала, мы, твои болельщики, будем уважать твое решение и продолжать тебя поддерживать", — выразил мнение пользователь, пишет "Лента.ру".

Евгения Медведева под руководством Тутберидзе Медведева работает с 2007 года. За это время она стала двукратной чемпионкой мира и Европы, а на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой.