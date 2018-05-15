На Алтай привезут хоккейный Кубок Гагарина

Об этом altapress.ru сообщил вице-премьер регионального правительства Андрей Щукин. По его словам, сейчас прорабатывается вопрос удобного размещения трофея, чтобы все желающие могли на него посмотреть.

По правилам Континентальной хоккейной лиги, каждый хоккеист, завоевавший Кубок Гагарина, имеет право взять его к себе на родину. Первый город, в котором побывал кубок с сезона 2011-2012 годов, стал Санкт-Петербург. Затем его путешествие продолжилось в Пензе, Твери, Екатеринбурге и Ярославле.

В 2014 году трофей побывал в Новосибирске, родном городе Виктора Антипина, выступавшего за магнитогорский "Металлург".

Однажды Кубок Гагарина выставлялся даже в актовом зале московского СИЗО "Бутырка".

Кто такой Никита Лямкин

22-летний хоккеист родился в Бийске, здесь же занимался в детской команде "Лицей". В 12 лет вместе с родителями переехал в Новокузнецк. Выступал за местный "Металлург", игравший в тот момент в Континентальной хоккейной лиге. Затем два сезона выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека в Канаде. После этого вернулся в Новокузнецк.

Сезон 2017-2018 годов стал первым для Никиты в клубе "Ак Барс" и сразу такая большая победа. В этом сезоне Никита Лямкин провел 25 матчей в регулярном чемпионате и 19 матчей в плей-офф.

Что из себя представляет Кубок Гагарина

Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравирован Юрий Гагарин в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист. По кругу кубок украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. На днище кубка изображена эмблема КХЛ.

Масса кубка составляет 26,8 килограмм. Предположительно, его объем — около 12 литров. После своей триумфальной победы коллеги Никиты Лямкина по команде сообщили, что в трофей вмещается 16 бутылок шампанского.