Хоккеист Ковальчук продал "олимпийский" BMW X5, чтобы спасти жизнь мальчику из Алтайского края

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал элитный автомобиль BMW X5, полученный в подарок за победу на зимних Олимпийских играх 2018. На вырученные деньги он оплатил лечение 13-летнего Якова Любченко из села Первомайское Алтайского края, сообщает благотворительный фонд "Подари жизнь".
Мальчик страдает саркомой. Сейчас Яков проходит лечение в онкологическом центре им. Блохина в Москве. Ребенку требуется полная замена сустава в ноге.
Операция, специальный эндопротез и реабилитация стоят 2,7 млн рублей. Якова Любченко воспитывает бабушка, их семье не под силу оплатить это лечение.
Машину Ильи Ковальчука за 7,1 млн купил его коллега — форвард "Коламбуса" Артемий Панарин.
"У меня уже были отведённые деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить. Не хотелось отдавать куда попало — в какие-то непонятные организации. А вот Илье я доверяю. Уверен, что деньги пойдут в правильное русло. Там уже выбрали человека, которому будут помогать. Так что всё здорово", — заявил Панарин.
Ранее altapress.ru сообщал о том, что Ковальчук выставил на продажу свой олимпийский BMW X5 за 7,1 миллиона рублей. Несмотря на то, что это значительно выше реальной стоимости авто, ему удалось найти покупателя всего за два часа, сообщал он на своей странице в Instagram.
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