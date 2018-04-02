В Алтайском крае собирают деньги для помощи маленькой девочке

Жителей Алтайского края просят помочь маленькой Софии Тьярт. У 8-летней девочки ДЦП и другие диагнозы. Для лечения нужно собрать около 50 тысяч рублей, сообщает благотворительный фонд "Добрый день".
София родилась недоношенной на 7-месячном сроке. Сразу после этого девочка попала в реанимацию. Ее подключили к аппарату ИВЛ, где она находилась 9 суток. Затем ребенка перевели в отделение для недоношенных. В 8 месяцев девочке поставили диагноз ДЦП. Также у нее частичная атрофия зрительных нервов,симптоматическая эпилепсия (клиническая ремиссия ), сходящееся косоглазие, дизартрия, задержка психомоторного развития.
Максимальное время для восстановления детей с ДЦП — до 16 лет. Сейчас девочка живет в Степном Озере. Она сама может сидеть в позе по-турецки. София любит ходить, при поддержке. Она учится в 1 классе на дому. Мама воспитывает девочку одна. Самой справиться с постоянными реабилитациями женщине не под силу.
Реквизиты для перечисления указаны на сайте. Если Вы хотите помочь Софии Тьярт, укажите, при переводе, пожалуйста, "София".
Телефоны для связи: 8 952 922 83 45, 8(383)380-90-96,spasinsk@gmail.com
Всего нужно собрать — 90 800 руб.
Фонд собрал — 41 100 руб.
Осталось собрать — 49 700 руб
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