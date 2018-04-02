В Алтайском крае собирают деньги для помощи маленькой девочке

София родилась недоношенной на 7-месячном сроке. Сразу после этого девочка попала в реанимацию. Ее подключили к аппарату ИВЛ, где она находилась 9 суток. Затем ребенка перевели в отделение для недоношенных. В 8 месяцев девочке поставили диагноз ДЦП. Также у нее частичная атрофия зрительных нервов,симптоматическая эпилепсия (клиническая ремиссия ), сходящееся косоглазие, дизартрия, задержка психомоторного развития.

Максимальное время для восстановления детей с ДЦП — до 16 лет. Сейчас девочка живет в Степном Озере. Она сама может сидеть в позе по-турецки. София любит ходить, при поддержке. Она учится в 1 классе на дому. Мама воспитывает девочку одна. Самой справиться с постоянными реабилитациями женщине не под силу.

Реквизиты для перечисления указаны на сайте. Если Вы хотите помочь Софии Тьярт, укажите, при переводе, пожалуйста, "София".

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