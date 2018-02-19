В Алтайском крае собирают деньги для спасения больной 5-летней девочки

Настя Лемешкина. Фото: facebook.com. Настя Лемешкина. Фото: f-sma.ru. Настя Лемешкина. Фото: f-sma.ru.

Врачи уже отметили у ребенка первые симптомы, вызывающие беспокойство и рекомендовали купить специальный прибор. У девочки спинальная мышечная атрофия второго типа. Как большинство детей со СМА, Настя не успела пойти и даже поползать, а сразу пересела в инвалидное кресло. В течение дня ей нужно сделать несколько раз гимнастику с мешком АМБУ, а в период простуд еще чаще, нужно ежедневно делать ЛФК, стоять в вертикализаторе и многое другое.

Настя мечтает стать врачом или ветеринаром, потому что она очень хочет быть полезной. Сейчас родители девочки стараются как можно реже выходить с ребенком на улицу, чтобы оградить ее от простуд, ограничивают гостей и общение, чтобы не подхватить инфекцию. Откашливатель поможет девочке избежать болезней.

Помочь ребенку можно, сделав любое пожертвование: