В Алтайском крае собирают деньги для спасения больной 5-летней девочки

Сегодня, 18:34.
Жизнь

Жители Алтайского края просят помочь маленькой Насте Лемешкиной. Девочка страдает от спинальной мышечной атрофии второго типа. Ей нужен откашливатель — специальный прибор для удаления мокроты. Он стоит 468 тысяч рублей, пишет Ольга Германенко на своей странице в Facebook.

Настя Лемешкина. Фото: facebook.com.
Настя Лемешкина. Фото: f-sma.ru.
Настя Лемешкина. Фото: f-sma.ru.

Врачи уже отметили у ребенка первые симптомы, вызывающие беспокойство и рекомендовали купить специальный прибор. У девочки спинальная мышечная атрофия второго типа. Как большинство детей со СМА, Настя не успела пойти и даже поползать, а сразу пересела в инвалидное кресло. В течение дня ей нужно сделать несколько раз гимнастику с мешком АМБУ, а в период простуд еще чаще, нужно ежедневно делать ЛФК, стоять в вертикализаторе и многое другое.

Настя мечтает стать врачом или ветеринаром, потому что она очень хочет быть полезной. Сейчас родители девочки стараются как можно реже выходить с ребенком на улицу, чтобы оградить ее от простуд, ограничивают гостей и общение, чтобы не подхватить инфекцию. Откашливатель поможет девочке избежать болезней.

Помочь ребенку можно, сделав любое пожертвование:

  • С банковской карты по ссылке. В комментарии к переводу укажите, что это для Насти.

  • Через СбербанкОнлайн. В приложении зайти в меню Платежи–Остальное– ввести СемьиСМА и следовать инструкции приложения.

  • Отправить СМС на номер 3443 со словом СМА с суммой в тексте сообщения, например СМА 500 и подтвердить пожертвования.

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