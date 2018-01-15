На Алтае у пенсионерки сгорел дом, нужна помощь

— У моей бабушки Боллих Татьяны Михайловны сгорел дом в селе Вишнёвка, не осталось ничего абсолютно кроме обгоревших стен.Если кто то может чем то помочь будем рады любой помощи т.к. повторюсь не осталось ни чего. Если кто то сможет помочь финансово, то есть карта 4276 0200 1422 9105. Карта оформлена на Скорупич Дмитрия Дмитриевича.