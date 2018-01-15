На Алтае у пенсионерки сгорел дом, нужна помощь

В Рубцовском районе у пенсионерки Татьяны Боллих сгорел дом. У женщины не осталось ничего, кроме обгоревших стен. Ее родственники просят о помощи, пишет "Инцидент Рубцовск".
В селе Вишнёвка Рубцовского района у пенсионерки сгрел дом. Фото: Дмитрий Скорупич vk.com/rubcovsk_incident.
В селе Вишнёвка Рубцовского района у пенсионерки сгрел дом. Фото: Дмитрий Скорупич vk.com/rubcovsk_incident.
В селе Вишнёвка Рубцовского района у пенсионерки сгрел дом. Фото: Дмитрий Скорупич vk.com/rubcovsk_incident.
В селе Вишнёвка Рубцовского района у пенсионерки сгрел дом. Фото: Дмитрий Скорупич vk.com/rubcovsk_incident.
В селе Вишнёвка Рубцовского района у пенсионерки сгрел дом. Фото: Дмитрий Скорупич vk.com/rubcovsk_incident.
В селе Вишнёвка Рубцовского района у пенсионерки сгрел дом. Фото: Дмитрий Скорупич vk.com/rubcovsk_incident.
Дмитрий Скорупич,
внук погорелицы:
— У моей бабушки Боллих Татьяны Михайловны сгорел дом в селе Вишнёвка, не осталось ничего абсолютно кроме обгоревших стен.Если кто то может чем то помочь будем рады любой помощи т.к. повторюсь не осталось ни чего. Если кто то сможет помочь финансово, то есть карта 4276 0200 1422 9105. Карта оформлена на Скорупич Дмитрия Дмитриевича.
По данным МЧС, пожар произошел в пятом часу утра 13 января. Для тушения пожара от МЧС России привлекались 8 человек личного состава, 4 единицы техники.
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