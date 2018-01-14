В утреннем пожаре в Барнауле погибли два человека

В пожаре, который произошел утром на улице Фурманова, 5 в Барнауле, погибли два человека, сообщают altapress.ru в пресс-службе МЧС.
По уточненным данным в пожаре погибли женщина 80 лет и мужчина 45 лет. Информацию о том, что в огне пострадала 12-летняя девочка, которую распространяют в сети, в МЧС не подтверждают.
Сообщение о пожаре поступило в службу в 7:15 14 января. Горел частный дом площадью 200 кв.м. Пострадали крыша и кровля. По предварительным данным, дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи.
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