В утреннем пожаре в Барнауле погибли два человека

По уточненным данным в пожаре погибли женщина 80 лет и мужчина 45 лет. Информацию о том, что в огне пострадала 12-летняя девочка, которую распространяют в сети, в МЧС не подтверждают.

Сообщение о пожаре поступило в службу в 7:15 14 января. Горел частный дом площадью 200 кв.м. Пострадали крыша и кровля. По предварительным данным, дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи.