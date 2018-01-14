На улице Фурманова в Барнауле в страшном пожаре сгорел дом

Сообщение о пожаре поступило в службу в 7:15 14 января. Горел частный дом площадью 200 кв.м. Пострадали крыша и кровля. Погибших и пострадавших нет, уточняют в МЧС. Пожар тушили 28 человек, а также 8 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 40 человек личного состава, 12 единиц техники. Огонь ликвидирован в 7:53.

Очевидцы написали в паблике "Барнаул22", что в 7:50 на месте ЧП работали пожарные и скорая помощь. Дом горел открытым пламенем. Судя по размещенному МЧС фото, проживать в доме после пожара невозможно: у него полностью сгорела часть кровли и стены.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи. Возможно, она перенакалилась. В ночь с 13 на 14 января в Алтайском крае отмечалось резкое понижение температуры до минус 33 градусов.