На улице Фурманова в Барнауле в страшном пожаре сгорел дом

Утром в Барнауле произошел серьезный пожар. В огне сгорел дом на улице Фурманова, 5 из-за неправильной эксплуатации печи, сообщили altapress.ru пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в службу в 7:15 14 января. Горел частный дом площадью 200 кв.м. Пострадали крыша и кровля. Погибших и пострадавших нет, уточняют в МЧС. Пожар тушили 28 человек, а также 8 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 40 человек личного состава, 12 единиц техники. Огонь ликвидирован в 7:53.
Очевидцы написали в паблике "Барнаул22", что в 7:50 на месте ЧП работали пожарные и скорая помощь. Дом горел открытым пламенем. Судя по размещенному МЧС фото, проживать в доме после пожара невозможно: у него полностью сгорела часть кровли и стены.
По предварительным данным, дом загорелся из-за неправильной эксплуатации печи. Возможно, она перенакалилась. В ночь с 13 на 14 января в Алтайском крае отмечалось резкое понижение температуры до минус 33 градусов.
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