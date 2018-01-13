Очевидцы: в Рубцовске мужчина пострадал на пожаре в своей квартире

Пожар в Рубцовске 13 января. Фото: Инцидент Рубцовск. Пожар в Рубцовске 13 января. Фото: Инцидент Рубцовск. Пожар в Рубцовске 13 января. Фото: Инцидент Рубцовск. Пожар в Рубцовске 13 января. Фото: Скрин с видео.

Информация о пожаре поступила в 00:00. По словам рубцовчан, причиной стала непотушенная сигарета. Вероятно, до происшествия мужчина курил и выпивал, а после того, как уснул в доме начался пожар. В пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru уточнить эту информацию не удалось.

"Он сам бил по дверям и просил чтоб его открыли,и кричал что у него все в доме горит", — рассказала одна из подписчиц сообщества.

Сообщается, что мужчину с ожогами госпитализировали в больницу.

Ликвидировать огонь удалось через 16 минут. Для тушения пожара от МЧС России привлекались 22 человека личного состава, 5 единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 31 человек личного состава, 8 единиц техники.