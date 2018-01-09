В Алтайском крае сильный пожар в частном доме и надворных пристройках тушили 17 человек

Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.

Сообщение о пожаре поступило в 15:58. Горел деревянный одноэтажный дом и надворные пристройки в переулке Хабарском. В 16:09 пожар локализовали, а через 8 минут потушили полностью. Огонь повредил крышу и стены деревянного дома и пристроек. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

В борьбе с огнем участвовали 17 человек и 4 автоцистерны. На место выезжала скорая помощь. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.