В Алтайском крае сильный пожар в частном доме и надворных пристройках тушили 17 человек

В Бийске 8 января произошел пожар в деревянном частном доме и пристройках, рассказали altapress.ru в краевой пресс-службе ГУ МЧС России.
Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.
Сообщение о пожаре поступило в 15:58. Горел деревянный одноэтажный дом и надворные пристройки в переулке Хабарском. В 16:09 пожар локализовали, а через 8 минут потушили полностью. Огонь повредил крышу и стены деревянного дома и пристроек. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.
В борьбе с огнем участвовали 17 человек и 4 автоцистерны. На место выезжала скорая помощь. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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