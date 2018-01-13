Пострадавшие в ДТП на трассе "Барнаул - Новосибирск" находятся в крайне тяжелом состоянии

Трое пострадавших в ДТП на трассе "Барнаул-Новосибирск", которая произошла 11 января, по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, а четвертый пострадавший с ушибом головного мозга — в хирургическом отделении больницы, сообщают РИА Новости. Среди пострадавших есть одна 17-летняя девушка и трое мужчин.
Напомним, в аварии, которая произошла на трассе Новосибирск-Барнаул 11 января, погибли шесть человек.
По предварительной информации, 41-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Toyota Opa, двигался по трассе со стороны Барнаула. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Stream, за рулем которого находился 21-летний житель Республики Алтай.
В результате ДТП от полученных травм погибли 6 человек — водители иномарок, два пассажира Toyota и два пассажира Honda. Еще четверо человек, в том числе несовершеннолетняя, которая ехала в Honda Stream, получили травмы различной степени тяжести.
По данным Новосибирского минздрава, сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
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