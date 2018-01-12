В Новосибирске водителя насмерть задавила упавшая крыша

В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.

Мужчина был за рулем автомобиля Toyota Fielder, в машине также находилась пассажир. Машина ехала по улице Фабричной. У административного здания (ул. Фабричная, 10) ветром сорвало крышу в тот момент, когда Fielder проезжал мимо. Обломок крыша свалился прямо на место водителя. Машина проехала еще пару сотен метров и врезалась в сугроб

Как оказалось, водитель скончался на месте, ему проломило черепную коробку. Пассажир отделалась царапиной.

Улицу перекрыли с двух сторон, так как на ней к тому же произошел обрыв линии электропередач.