В Новосибирске водителя насмерть задавила упавшая крыша

11 января на юге Сибири разыгрался шквалистый ветер. Жертвой стихии стал 25-летний житель Новосибирска, пишет АСТ-54.
В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске погиб водитель из-за упавшей крыши. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Мужчина был за рулем автомобиля Toyota Fielder, в машине также находилась пассажир. Машина ехала по улице Фабричной. У административного здания (ул. Фабричная, 10) ветром сорвало крышу в тот момент, когда Fielder проезжал мимо. Обломок крыша свалился прямо на место водителя. Машина проехала еще пару сотен метров и врезалась в сугроб
Как оказалось, водитель скончался на месте, ему проломило черепную коробку. Пассажир отделалась царапиной.
Улицу перекрыли с двух сторон, так как на ней к тому же произошел обрыв линии электропередач.
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