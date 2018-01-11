В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП на трассе Новосибирск-Барнаул

По предварительной информации, 41-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Toyota Opa, двигался по трассе со стороны Барнаула. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Stream, за рулем которого находился 21-летний житель Республики Алтай.

В результате ДТП от полученных травм погибли 6 человек — водители иномарок, два пассажира Toyota и два пассажира Honda. Еще четверо человек, в том числе несовершеннолетняя, находившиеся в Honda Stream, получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводят доследственную проверку. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.