В подъезде многоэтажки в районе Сулимы в Барнауле видели голую женщину

Сообщение появилось днем 13 января. В нем сказано, что по адресу Георгиева 14, в одной из квартир произошел семейный скандал и муж выгнал жену голой в подъезд. Обсуждавшие ЧП предложили две основные версии: неадекватность супруга или измена супруги.