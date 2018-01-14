В подъезде многоэтажки в районе Сулимы в Барнауле видели голую женщину

На Старый Новый год барнаулец выгнал свою голую супругу в подъезд. Об этом написали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в ВК
Сообщение появилось днем 13 января. В нем сказано, что по адресу Георгиева 14, в одной из квартир произошел семейный скандал и муж выгнал жену голой в подъезд. Обсуждавшие ЧП предложили две основные версии: неадекватность супруга или измена супруги.
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