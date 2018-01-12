На Алтае женщина избила подругу в кафе

34-летняя жительница алтайского села Акташ обратилась в полицию с заявлением о том, что односельчанка избила ее и угрожала убийством. Обе женщины были пьяны.
Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, потерпевшая и ее знакомая отдыхали в одном из сельских кафе. Между женщинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой 29-летняя сельчанка ударила потерпевшую по лицу, затем повалила на пол, нанесла ей несколько ударов ногами, высказывая при этом угрозу убийством.
В сложившейся обстановке, учитывая агрессивное поведение знакомой, сельчанка восприняла угрозу реально и опасалась ее осуществления. Успокоившись, женщины разошлись по домам, а на следующий день пострадавшая обратилась за помощью к медикам и сообщила о произошедшем полицейским.
Подозреваемая призналась в содеянном. Свое поведение сельчанка пыталась оправдать состоянием алкогольного опьянения.
По данному факту возбудили уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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