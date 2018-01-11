В Алтайском крае мужчину жестоко избили и ограбили перед Новым Годом

По предварительной информации, ночью 30 декабря на одной из улиц Камня-на-Оби неизвестные напали на мужчину. Злоумышленники избили его, украли телефон и 350 рублей. После этого мужчины убежали.

Пострадавший получил различные телесные повреждения и перелом носа. Мужчину увезли в больницу.

Полицейские возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя. Одному из мужчин 22 года , а другому — 30 лет. Все украденное изъяли.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.