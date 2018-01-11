В Алтайском крае мужчину жестоко избили и ограбили перед Новым Годом

В Камне-на-Оби полицейские задержали двоих местных жителей, которых подозревают в разбойном нападении на 43-летнего мужчину, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, ночью 30 декабря на одной из улиц Камня-на-Оби неизвестные напали на мужчину. Злоумышленники избили его, украли телефон и 350 рублей. После этого мужчины убежали.
Пострадавший получил различные телесные повреждения и перелом носа. Мужчину увезли в больницу.
Полицейские возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя. Одному из мужчин 22 года , а другому — 30 лет. Все украденное изъяли.
Злоумышленникам грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.
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