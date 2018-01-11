На Алтае сожители жестоко избили женщину и бросили ее умирать на улице

Следователи установили, что пьяные сожители решили разобраться со своей знакомой в ночь на 9 января. Они позвали женщину на улицу, где жестоко избили кулаками по голове. После этого злоумышленники бросили беспомощную пострадавшую и пошли домой. Он вернулись через час и позвонили в полицию. Женщину увезли в больницу, где она умерла.

Полицейские нашли подозреваемых. Ими оказались жители села Кызыл-Озек Майминского района: 27-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Одного из злоумышленников задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.