На Алтае братья избили полицейских около клуба

По версии следствия, в ночь на 25 декабря полицейским сообщили о драке в одном из развлекательных клубов в Кош-Агачском районе. Сотрудники хотели провести в служебный автомобиль участников драки, двух братьев 32-х и 34-х лет. Мужчины были против и ударили полицейских, а также повредили машину. Сообщается, что братья уже были судимы ранее.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Расследование уголовного дела продолжается.