В Барнауле задержали неадекватного мужчину, танцевавшего на автовокзале

На видео можно увидеть, как молодой человек пугает пассажиров неадекватными движениями. Двое сотрудников охраны скрутили "танцора", позже на подмогу им приходят другие люди в форме. Очевидцы предполагают, что парень мог быть в состоянии наркотического опьянения, возможно — под спайсом.