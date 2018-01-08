В Барнауле задержали неадекватного мужчину, танцевавшего на автовокзале

5 января около 18:30 сотрудники охраны барнаульского автовокзала задержали молодого человека, который неожиданного затанцевал в центре зала. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал паблик "Инцидент Барнаул".
На видео можно увидеть, как молодой человек пугает пассажиров неадекватными движениями. Двое сотрудников охраны скрутили "танцора", позже на подмогу им приходят другие люди в форме. Очевидцы предполагают, что парень мог быть в состоянии наркотического опьянения, возможно — под спайсом.
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