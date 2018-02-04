Барнаульцев просят помочь найти пропавшую женщину

Сегодня, 15:11.
Жизнь

В Барнауле ищут Вдовину Татьяну, которая ушла из дома днём 3 февраля и до сих пор не вернулась. Пост с просьбой о помощи в поисках появился в сообществе Barnaul22.

Пропавшая Татьяна Вдовина.
Пропавшая Татьяна Вдовина. Фото: Barnaul22.

Женщина ушла из дома по ул. Попова, 153 и пропала.

Приметы: рост 165 см, телосложение полное, волосы русые, стрижка короткая. 
Была одета: черный пуховик до колен с капюшоном, черная шапка, черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает, просят позвонить по телефону: 8-960-962-3107.

Уточняется, что к поискам также подключена полиция.

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