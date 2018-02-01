В Алтайском крае ищут мужчину со шрамом на верхней губе

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В Алтайском крае ищут 58-летнего Николая Арнгольда. Мужчина пропал в конце сентября, сообщает "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

Николай Арнгольд.
Николай Арнгольд.
  • рост 170 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы темно-русые,
  • глаза серые.

Особые приметы:

  • шрам на верхней губе,
  • нос деформирован.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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