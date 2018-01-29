В Алтайском крае ищут мужчину с татуировкой дракона

Сегодня, 14:16.
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Житель Рубцовска Алексей Бутин пропал 27 октября, 24-летнего мужчину до сих пор ищут, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • на вид 25 лет,
  • рост 165 сантиметров,
  • худощавого телосложения,
  • русый волос,
  • зеленые глаза.
Алексей Бутин.
Алексей Бутин.

Особые приметы:

  • на правом плече татуировка в виде дракона.

Был одет:

  • спортивная шапка серого цвета,
  • синяя куртка,
  • голубые джинсы,
  • черные кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Алексея Бутина, просят звонить по телефонам 8-(3852)-29-80-39 или 02 (с мобильного телефона 102).

В связи с тем, что мужчину долго не могут найти, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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