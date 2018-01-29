В Алтайском крае ищут мужчину с татуировкой дракона

Житель Рубцовска Алексей Бутин пропал 27 октября, 24-летнего мужчину до сих пор ищут, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Приметы пропавшего:
- на вид 25 лет,
- рост 165 сантиметров,
- худощавого телосложения,
- русый волос,
- зеленые глаза.
Особые приметы:
- на правом плече татуировка в виде дракона.
Был одет:
- спортивная шапка серого цвета,
- синяя куртка,
- голубые джинсы,
- черные кроссовки.
Всех, кому что-то известно о местонахождении Алексея Бутина, просят звонить по телефонам 8-(3852)-29-80-39 или 02 (с мобильного телефона 102).
В связи с тем, что мужчину долго не могут найти, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
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