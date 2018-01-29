В Алтайском крае ищут мужчину с татуировкой дракона

Приметы пропавшего:

на вид 25 лет,

рост 165 сантиметров,

худощавого телосложения,

русый волос,

зеленые глаза.

Алексей Бутин.

Особые приметы:

на правом плече татуировка в виде дракона.

Был одет:

спортивная шапка серого цвета,

синяя куртка,

голубые джинсы,

черные кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Алексея Бутина, просят звонить по телефонам 8-(3852)-29-80-39 или 02 (с мобильного телефона 102).

В связи с тем, что мужчину долго не могут найти, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.