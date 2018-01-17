В Алтайском крае ищут мужчину, у которого нет половины фаланги на левой руке

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Происшествия

В Алтайском крае пропал 32-летний Виктор Шарыгин. Его местонахождение неизвестно с 14 августа, сообщает "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

Виктор Шарыгин.
Виктор Шарыгин.
  • рост 165 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы тёмные,
  • глаза карие.

Особые приметы:

  • шрамы в области виска с обеих сторон,
  • отсутствует половина фаланги пальца левой руки.

Нуждается в медицинской помощи.

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