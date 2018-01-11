В Алтайском крае три месяца ищут худощавую пенсионерку

В Бийске 12 октября из дома ушла Надежда Шершенко. Ее ищут до сих пор, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Приметы пропавшей: Надежда Шершенко. на вид около 70 лет,

рост 160 см,

худощавое телосложение,

волос белый волнистый до плеч. В связи с пропажей женщины следователи возбудили уголовное дело. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Надежды Шершенко, просят сообщить по телефонам 8-(3852)-29-80-39 или 02 (с мобильного телефона 102).