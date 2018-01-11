В Алтайском крае три месяца ищут худощавую пенсионерку

В Бийске 12 октября из дома ушла Надежда Шершенко. Ее ищут до сих пор, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Приметы пропавшей:
- на вид около 70 лет,
- рост 160 см,
- худощавое телосложение,
- волос белый волнистый до плеч.
В связи с пропажей женщины следователи возбудили уголовное дело.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Надежды Шершенко, просят сообщить по телефонам 8-(3852)-29-80-39 или 02 (с мобильного телефона 102).
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