На Алтае ищут мужчину без двух передних зубов и со шрамом на переносице

Приметы пропавшего:

на вид 30 лет,

рост около 185 см.,

среднего телосложения,

лицо смуглое вытянутое,

брови дугообразные,

глаза голубые,

нос средний прямой,

волосы тёмно-русые,

стрижка короткая.

Особые приметы:

на переносице шрам около 2 см.,

на нижней челюсти отсутствуют два передних зуба.

Был одет:

Тимофей Сергеевич Михайлов.

шапка спортивная серого цвета,

темно-зеленая камуфлированная куртка с капюшоном,

трико спортивные серого цвета,

ботинки на шнурках чёрно-синего цвета.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить в отдел МВД России по Горно-Алтайску по телефонам: 8(38822) 9-25-11, 2-56-55, 9-23-28 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.