На Алтае ищут мужчину без двух передних зубов и со шрамом на переносице

В Республике Алтай пропал 29-летний Тимофей Михайлов. Он ушел из дома в Горно-Алтайске в середине ноября, сообщает пресс-служба МВД региона.
Приметы пропавшего:
- на вид 30 лет,
- рост около 185 см.,
- среднего телосложения,
- лицо смуглое вытянутое,
- брови дугообразные,
- глаза голубые,
- нос средний прямой,
- волосы тёмно-русые,
- стрижка короткая.
Особые приметы:
- на переносице шрам около 2 см.,
- на нижней челюсти отсутствуют два передних зуба.
Был одет:
- шапка спортивная серого цвета,
- темно-зеленая камуфлированная куртка с капюшоном,
- трико спортивные серого цвета,
- ботинки на шнурках чёрно-синего цвета.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить в отдел МВД России по Горно-Алтайску по телефонам: 8(38822) 9-25-11, 2-56-55, 9-23-28 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.
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