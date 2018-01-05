На Алтае ищут мужчину без двух передних зубов и со шрамом на переносице

Вчера, 16:42.
Происшествия

В Республике Алтай пропал 29-летний Тимофей Михайлов. Он ушел из дома в Горно-Алтайске в середине ноября, сообщает пресс-служба МВД региона.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • на вид 30 лет,
  • рост около 185 см.,
  • среднего телосложения,
  • лицо смуглое вытянутое,
  • брови дугообразные,
  • глаза голубые,
  • нос средний прямой,
  • волосы тёмно-русые,
  • стрижка короткая.

Особые приметы:

  • на переносице шрам около 2 см.,
  • на нижней челюсти отсутствуют два передних зуба.

Был одет: 

Тимофей Сергеевич Михайлов.
Тимофей Сергеевич Михайлов.
  • шапка спортивная серого цвета,
  • темно-зеленая камуфлированная куртка с капюшоном,
  • трико спортивные серого цвета,
  • ботинки на шнурках чёрно-синего цвета.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить в отдел МВД России по Горно-Алтайску по телефонам: 8(38822) 9-25-11, 2-56-55, 9-23-28 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

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