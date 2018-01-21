Волонтеры ищут бабушку в красном платке и рыжеволосого парня

Вчера, 17:39.
Происшествия

В Алтайском крае пропали 80-летняя бабушка из Новоалтайска и 26-летний парень из Рубцовска, сообщает Лиза Аллерт

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Еще 14 января пропал Павел Лобач из Рубцовска.

Его приметы:

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  • рост 175-178 см, 
  • среднее телосложение
  • короткие рыжие волосы,
  • голубые глаза,
  • черные куртка, шапка и ботинки, темно-синие брюки.

17 января пропала 80-летняя Тамара Федоровна Черных из Новоалтайска.

Ее приметы:

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рост 150 см, худая,

волосы темные с проседью,

глава светлые,

одета в красный платок, розово-персиковую куртку, черные сапоги.

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