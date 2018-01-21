Волонтеры ищут бабушку в красном платке и рыжеволосого парня

В Алтайском крае пропали 80-летняя бабушка из Новоалтайска и 26-летний парень из Рубцовска, сообщает Лиза Аллерт.
Еще 14 января пропал Павел Лобач из Рубцовска.
Его приметы:
- рост 175-178 см,
- среднее телосложение
- короткие рыжие волосы,
- голубые глаза,
- черные куртка, шапка и ботинки, темно-синие брюки.
17 января пропала 80-летняя Тамара Федоровна Черных из Новоалтайска.
Ее приметы:
рост 150 см, худая,
волосы темные с проседью,
глава светлые,
одета в красный платок, розово-персиковую куртку, черные сапоги.
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