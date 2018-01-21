В Удмуртии насмерть замерз мальчик: не исключено, что до этого он выпивал с друзьями

В сообщении следкома говорится, что накануне ночью от родителей мальчика в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что он не вернулся домой из школы. Следователи и полиция организовали розыск, тело уже умершего ребенка нашли в садовом домике на территории города. "По предварительным данным, причиной его смерти явилось переохлаждение", - сообщила пресс-служба.

Сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о том, что погибший ребенок накануне случившегося употреблял в этом домике спиртные напитки с двумя сверстниками. "Их личности установлены, с ними работает следователь", - говорится в сообщение регионального СКР.