Барнаульские волонтеры нашли пропавшего 13-летнего подростка

Мальчик пропал в Барнауле 23 декабря. Поиски начали в обед 24 декабря. Через пару часов работы от одной из волонтерских групп поступила информация "Найден, жив". Волонтеры отряда передали мальчика в руки сотрудников полиции, которые находились рядом на патрулировании. Других подробностей отряд не сообщает.