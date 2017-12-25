Барнаульские волонтеры нашли пропавшего 13-летнего подростка

Волонтеры из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" объявили об окончании поисков 13-летнего подростка Алексея С. в Барнауле. Школьника нашли живым.
Мальчик пропал в Барнауле 23 декабря. Поиски начали в обед 24 декабря. Через пару часов работы от одной из волонтерских групп поступила информация "Найден, жив". Волонтеры отряда передали мальчика в руки сотрудников полиции, которые находились рядом на патрулировании. Других подробностей отряд не сообщает.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.