На Алтае разыскивают 14-летнюю девочку из Бийска

20 декабря пропала юная девушка из Бийска Анжела Берденкова. Ей всего 14 лет. Об этом сообщает сообщество отряда "Лиза Алерт" во "ВКонтакте".
Приметы:
- рост 160-165 см,
- худощавого телосложения,
- волосы чёрные ниже плеч,
- глаза карие.
Была одета:
- кремовый пуховик с капюшоном с опушкой,
- чёрные штаны,
- чёрные сапоги с мехом.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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