На Алтае разыскивают 14-летнюю девочку из Бийска

20 декабря пропала юная девушка из Бийска Анжела Берденкова. Ей всего 14 лет. Об этом сообщает сообщество отряда "Лиза Алерт" во "ВКонтакте".

Приметы: рост 160-165 см,

худощавого телосложения,

волосы чёрные ниже плеч,

глаза карие. Была одета: кремовый пуховик с капюшоном с опушкой,

чёрные штаны,

чёрные сапоги с мехом. Пропала Анжела Романовна Берденкова. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).