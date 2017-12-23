На Алтае разыскивают 14-летнюю девочку из Бийска

Вчера, 11:52.
Жизнь

20 декабря пропала юная девушка из Бийска Анжела Берденкова. Ей всего 14 лет. Об этом сообщает сообщество отряда "Лиза Алерт" во "ВКонтакте". 

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы:

  • рост 160-165 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы чёрные ниже плеч,
  • глаза карие.

Была одета:

  • кремовый пуховик с капюшоном с опушкой,
  • чёрные штаны,
  • чёрные сапоги с мехом.
Пропала Анжела Романовна Берденкова.
Пропала Анжела Романовна Берденкова.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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