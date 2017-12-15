Приметы пропавшего:

на вид 50-55 лет,

рост 170 см,

среднего телосложения,

волос короткий седой,

глаза голубые.

Был одет:

В Алтайском крае ищут мужчину в камуфляжных чунях.

шапка черного цвета,

дубленка коричневого цвета,

джинсы черного цвета,

толстовка черно-белого цвета,

обувь охотничьего типа-чуни камуфляжного цвета.

В связи с пропажей мужчины следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Анатолия Емцева, просят сообщить по телефонам 8-(3852)-29-80-39 или 02.