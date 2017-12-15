В Алтайском крае ищут мужчину в камуфляжных чунях.

В Алтайском крае ищут 51-летнего Анатолия Николаевича Емцева. Он пропал 21 октября в селе Ракиты Рубцовского района.
Приметы пропавшего:
- на вид 50-55 лет,
- рост 170 см,
- среднего телосложения,
- волос короткий седой,
- глаза голубые.
Был одет:
- шапка черного цвета,
- дубленка коричневого цвета,
- джинсы черного цвета,
- толстовка черно-белого цвета,
- обувь охотничьего типа-чуни камуфляжного цвета.
В связи с пропажей мужчины следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Анатолия Емцева, просят сообщить по телефонам 8-(3852)-29-80-39 или 02.
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