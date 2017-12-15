В Алтайском крае ищут мужчину в камуфляжных чунях

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В Алтайском крае ищут 51-летнего Анатолия Николаевича Емцева. Он пропал 21 октября в селе Ракиты Рубцовского района.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • на вид 50-55 лет,
  • рост 170 см,
  • среднего телосложения,
  • волос короткий седой,
  • глаза голубые.

Был одет:

В Алтайском крае ищут мужчину в камуфляжных чунях.
В Алтайском крае ищут мужчину в камуфляжных чунях.
  • шапка черного цвета,
  • дубленка коричневого цвета,
  • джинсы черного цвета,
  • толстовка черно-белого цвета,
  • обувь охотничьего типа-чуни камуфляжного цвета.

В связи с пропажей мужчины следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Анатолия Емцева, просят сообщить по телефонам 8-(3852)-29-80-39 или 02.

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