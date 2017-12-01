В Алтайском крае разыскивают щетинистого мужчину в черном

Приметы:

Рост 180-182 см

Худощавое телосложение

Волосы темные короткие

Глаза карие

Щетина

Пропал Алексей Винаков.

Был одет:

черная шапка

черная кофта

черная куртка с капюшоном

черные ботинки

темно-серые штаны.

Пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в соседних регионах. Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Владимира Матюшкина, просят сообщить 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).