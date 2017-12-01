В Алтайском крае разыскивают щетинистого мужчину в черном

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В Алтайском крае разыскивают 35-летнего Алексея Станиславовича Винакова из Бийска. Его местонахождение неизвестно с 24 ноября 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы:

  • Рост 180-182 см
  • Худощавое телосложение
  • Волосы темные короткие
  • Глаза карие
  • Щетина
Пропал Алексей Винаков.
Пропал Алексей Винаков.

Был одет:

  • черная шапка
  • черная кофта
  • черная куртка с капюшоном
  • черные ботинки
  • темно-серые штаны.

Пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в соседних регионах. Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Владимира Матюшкина, просят сообщить 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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