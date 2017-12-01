В Алтайском крае разыскивают щетинистого мужчину в черном

В Алтайском крае разыскивают 35-летнего Алексея Станиславовича Винакова из Бийска. Его местонахождение неизвестно с 24 ноября 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы:
- Рост 180-182 см
- Худощавое телосложение
- Волосы темные короткие
- Глаза карие
- Щетина
Был одет:
- черная шапка
- черная кофта
- черная куртка с капюшоном
- черные ботинки
- темно-серые штаны.
Пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в соседних регионах. Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Владимира Матюшкина, просят сообщить 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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