В Барнауле пропал 13-летний мальчик

В Алтайском крае ищут 13-летнего Алексея Стрекозова. Он пропал в Барнауле 23 декабря, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 150-160 см,
- среднее телосложение,
- русые волосы,
- тёмные глаза.
- шрам на левой брови.
Одежда:
- светлая вязаная шапка,
- тёмно-синий пуховик,
- бордовая рубашка,
- чёрные джинсы,
- чёрные кроссовки.
Активисты поискового отряда "Лиза Алерт" ищут его в районе парк "Эдельвейс".
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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