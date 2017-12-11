В Новоалтайске ищут 12-летнюю девочку, которая пропала и отключила телефон

Вечером 10 декабря в Новоалтайске пропала 12-летняя школьница Татьяна Тимофеева. Ориентировку о розыске опубликовали в группе "Новоалтайск" "ВКонтакте".
Согласно данным полиции, школьница ушла из дома по улице Ушакова, 12 около 21:00. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Предполагается, что девочка могла уехать в село Целинное, где жила ранее.
Приметы пропавшей:
- рост 150 см,
- среднее телосложение,
- длинные черные волосы,
- выглядит на 14 лет.
Была одета в темно-синюю болоньевую куртку с капюшоном, вязаную бежевую шапку, красный шарф, темные штаны и ботинки.
При себе у школьницы был мобильный телефон, который она отключила.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить об этом в ОД ОМВД России по Новоалтайску, в ближайший пункт полиции или по телефону 02.
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