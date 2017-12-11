В Новоалтайске ищут 12-летнюю девочку, которая пропала и отключила телефон

Согласно данным полиции, школьница ушла из дома по улице Ушакова, 12 около 21:00. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Предполагается, что девочка могла уехать в село Целинное, где жила ранее.

Ориентировка на Т. Тимофееву.

Приметы пропавшей:

рост 150 см,

среднее телосложение,

длинные черные волосы,

выглядит на 14 лет.

Была одета в темно-синюю болоньевую куртку с капюшоном, вязаную бежевую шапку, красный шарф, темные штаны и ботинки.

При себе у школьницы был мобильный телефон, который она отключила.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить об этом в ОД ОМВД России по Новоалтайску, в ближайший пункт полиции или по телефону 02.