В Новоалтайске ищут 12-летнюю девочку, которая пропала и отключила телефон

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Вечером 10 декабря в Новоалтайске пропала 12-летняя школьница Татьяна Тимофеева. Ориентировку о розыске опубликовали в группе "Новоалтайск" "ВКонтакте".

Новоалтайск.
Новоалтайск. Фото из архива редакции.

Согласно данным полиции, школьница ушла из дома по улице Ушакова, 12 около 21:00. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Предполагается, что девочка могла уехать в село Целинное, где жила ранее.

Ориентировка на Т. Тимофееву.
Ориентировка на Т. Тимофееву.

Приметы пропавшей:

  • рост 150 см,
  • среднее телосложение,
  • длинные черные волосы,
  • выглядит на 14 лет.

Была одета в темно-синюю болоньевую куртку с капюшоном, вязаную бежевую шапку, красный шарф, темные штаны и ботинки.

При себе у школьницы был мобильный телефон, который она отключила.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить об этом в ОД ОМВД России по Новоалтайску, в ближайший пункт полиции или по телефону 02.

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