В Алтайском крае ищут усатого мужчину с татуировкой якоря

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В Алтайском крае ищут Лобова Александра Владимировича. Он пропал в селе Панкрушиха 20 сентября, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В Алтайском крае ищут усатого мужчину с татуировкой якоря.
В Алтайском крае ищут усатого мужчину с татуировкой якоря. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю.

Приметы пропавшего:

  • волос седой короткий,
  • носит усы,
  • на левом предплечье татуировка в виде якоря.

Был одет:

  • кепка темного цвета,
  • куртка черного цвета,
  • джинсы синего цвета,
  • на ногах галоши черного цвета.

В связи с пропажей мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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