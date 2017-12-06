В Алтайском крае ищут усатого мужчину с татуировкой якоря.

В Алтайском крае ищут Лобова Александра Владимировича. Он пропал в селе Панкрушиха 20 сентября, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Приметы пропавшего:
- волос седой короткий,
- носит усы,
- на левом предплечье татуировка в виде якоря.
Был одет:
- кепка темного цвета,
- куртка черного цвета,
- джинсы синего цвета,
- на ногах галоши черного цвета.
В связи с пропажей мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
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