Барнаульская полиция разыскивает человека со шрамами на голове и лице

Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волос прямой тёмного цвета, стрижка короткая, глаза карие.

Особые приметы Виктора Шарыгина: на голове шрам от трепанации, на правой брови горизонтальный шрам длинной около 3 см, спинка носа искривлена в левую сторону, на левой руке отсутствует фаланга большого пальца.

Пропавший был одет в футболку серого цвета, трико тёмно-синего цвета, кроссовки тёмного цвета.

Если вам что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого Шарыгина, просьба сообщить в отдел полиции по Ленинскому району Барнаула (ул. Советской Армии, д. 150а) или по телефону 8-3852-39-11-32.