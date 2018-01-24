На Алтае собирают помощь для многодетной матери, у которой от взрыва разрушился дом

Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.

От взрыва котла разворотило печь, кирпичи от которой разбросало по сторонам. Рядом с печью стояла детская кроватка, от нее остались одни щепки. К счастью, в день, когда произошло ЧП, 9-месячного мальчика в кроватке не было.

В доме также частично обрушены стены, повреждена кровля, испорчена мебель.

Жилье было приобретено недавно на деньги от материнского капитала. Чтобы восстановить дом, нужны большие деньги, которых у многодетной матери (у Натальи кроме 9-месячного младенца есть еще двое других детей 11 и 13 лет) нет.

Сбор средств для пострадавших объявила местная газета "Каменские известия". После того, как сообщение этого издания о взрыве опубликовал altapress.ru, читатели нашего сайта предложили материальную помощь Наталье и ее детям, обсуждалась возможность доставки нового котла семье Вороновых. Редакция газеты решила организовать передачу помощь пострадавшим от взрыва от этих и других неравнодушных людей.

Из сообщения "Каменских известий":