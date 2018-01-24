На Алтае собирают помощь для многодетной матери, у которой от взрыва разрушился дом

В Камне-на-Оби объявили сбор материальной помощи для местной жительницы Натальи Вороновой и ее трех детей, у которых накануне из-за взрыва котла отопления разрушился дом. Наталья получила ожоги и находится в городской больнице, а ее детей приютила бабушка.
От взрыва котла разворотило печь, кирпичи от которой разбросало по сторонам. Рядом с печью стояла детская кроватка, от нее остались одни щепки. К счастью, в день, когда произошло ЧП, 9-месячного мальчика в кроватке не было.
В доме также частично обрушены стены, повреждена кровля, испорчена мебель.
Жилье было приобретено недавно на деньги от материнского капитала. Чтобы восстановить дом, нужны большие деньги, которых у многодетной матери (у Натальи кроме 9-месячного младенца есть еще двое других детей 11 и 13 лет) нет.
Сбор средств для пострадавших объявила местная газета "Каменские известия". После того, как сообщение этого издания о взрыве опубликовал altapress.ru, читатели нашего сайта предложили материальную помощь Наталье и ее детям, обсуждалась возможность доставки нового котла семье Вороновых. Редакция газеты решила организовать передачу помощь пострадавшим от взрыва от этих и других неравнодушных людей.
Из сообщения "Каменских известий":
— Оказать помощь можно, связавшись с Натальей Вороновой по номеру телефона 8-923-565-20-56. Либо перевести денежные средства на банковскую карту женщины. Номер карты 639002029053913606.
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