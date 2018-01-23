В частном доме в Алтайском крае взорвался котел отопления, пострадала женщина

В Камне-на-Оби в ночь с 22 на 23 января в одном из домов на улице Алтайской взорвался котел отопления, хозяйку дома увезли в больницу, пишут "Каменские известия".
По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушения технического режима эксплуатации печи. Из-за аномально низких температур перемерз трубопровод, который подходит к расширительному баку. Система отопления стала замкнутой, из-за перегрева повысилось давление в котле, образовался пар и произошла разгерметизация котла и взрыв.
Горячий пар вырвался в кухне, где была хозяйка дома. Женщина получила термический ожог, ее увезли в больницу.
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