В Камне-на-Оби в ночь с 22 на 23 января в одном из домов на улице Алтайской взорвался котел отопления. Женщину увезли в больницу, а здание сильно разрушилось, пишут "Каменские известия".
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
На фотографиях видно, что котел разворотило, печную кладку разметало по сторонам. Рядом с печью стояла детская кроватка, от нее остались одни щепки. В день, когда произошло ЧП, мальчика в кроватке не было.
Точный ущерб пока не установили, но уже сейчас понятно, что потребуются немалые вложения — восстановить потолочные перекрытия, стены, которые покосило ударной волной, собрать новую печь, установить котел, а также сделать косметический ремонт.
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