Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Появились жуткие снимки из алтайского дома, где взорвался котел отопления. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.

На фотографиях видно, что котел разворотило, печную кладку разметало по сторонам. Рядом с печью стояла детская кроватка, от нее остались одни щепки. В день, когда произошло ЧП, мальчика в кроватке не было.

Точный ущерб пока не установили, но уже сейчас понятно, что потребуются немалые вложения — восстановить потолочные перекрытия, стены, которые покосило ударной волной, собрать новую печь, установить котел, а также сделать косметический ремонт.