Британские фанаты футбола намерены "размазать по стенке" российских болельщиков на ЧМ-2018

"Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, выпьем, покурим и поболтаем, — такого никогда не случится", — утверждает собеседник Daily Star. По его словам, русские "понятия не имеют, что их ждет".

"Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", — заявил представитель радикально настроенных групп болельщиков.

Источник сообщает, что часть британцев отправилась в Россию заранее: они хотят собрать необходимую информацию для фанатских групп, которые собираются "защищать" английских зрителей на Чемпионате мира по футболу.