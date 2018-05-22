Британские фанаты футбола намерены "размазать по стенке" российских болельщиков на ЧМ-2018

Несколько группировок британских футбольных фанатов заявили о том, что собираются на Чемпионате мира по футболу показать русским "настоящий ад" и "размазать по стенке", сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Daily Star.
"Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, выпьем, покурим и поболтаем, — такого никогда не случится", — утверждает собеседник Daily Star. По его словам, русские "понятия не имеют, что их ждет".
"Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", — заявил представитель радикально настроенных групп болельщиков.
Источник сообщает, что часть британцев отправилась в Россию заранее: они хотят собрать необходимую информацию для фанатских групп, которые собираются "защищать" английских зрителей на Чемпионате мира по футболу.
"Там нет такой вещи, как защита. Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут как цыплята на бойне", — считает фанат футбола.
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