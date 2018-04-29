Кубки, медали и прекрасные девушки: в Барнауле завершился зимний мини-футбольный сезон

Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции . Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции .

Самым массовым по количеству участников в сезоне 2017-2018 годов стал Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. В этом году в нем играли 125 команд и почти 2 тысяч человек – это лучший показатель за всю историю футбольных соревнований на Алтае. Сам турнир длился больше полугода и подразделялся на 14 лиг, в каждой из которых была своя интрига.

В нынешнем сезоне мини-футбол проходил без участия профессиональных игроков "Динамо-Барнаул". Еще осенью руководство клуба запретило своим подопечным играть в зале на паркете, отдав предпочтение тренировкам на большой поляне в манеже. Как оказалось, Чемпионат края от этого только выиграл.

Андрей Проскурин,

директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":

— Изначально мнения поделились пополам. Кто-то считал, что с уходом динамовцев турнир станет не интересным. Кто-то, напротив, выступал против участия профессиональных игроков, ведь Чемпионат рассчитан прежде всего на любителей. На мой взгляд, вторая сторона оказалась права. Турнир не потерял зрелищности, а напротив стал еще более захватывающим. Место отсутствующих динамовцев заняла перспективная молодежь. В нынешнем сезоне, как никогда, были востребованы именно молодые футболисты. Многие из них смогли проявить себя на высоком уровне, сражаясь на равных в супер-лиге Чемпионата.

Что было нового

Впервые в прошедшем сезоне АКАМФ провел регулярный чемпионат среди женских команд, в котором приняли участие сразу семь коллективов. Соперниками мастеровитого "Алтая", под руководством известного тренера Оксаны Жбанниковой, стали студентки классического университета, а также самобытные сборные из Барнаула, Ребрихи и Целинного. Последние, к слову, и являются родоначальниками женского футбола на Алтае.

Андрей Проскурин,

директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":

— Я рад, что женский мини-футбол на Алтае развивается на таком любительском уровне. Недавно я познакомился с еще одной командой девушек, которые готовы присоединиться к нашему турниру. Думаю, что в ближайшие годы количество его участников будет только расти. Участие девушек в чемпионате абсолютно бесплатное. Все расходы берут на себя спонсоры.

Еще одним открытие прошедшего сезона стал турнир "Мини-футбол в Вузы", организованный всероссийской ассоциации этого вида спорта. В 2018 году его впервые провели на и Алтае, при чем по всем правилам. Так, участвовать в нем могли только студенты дневных отделений, никаких заочников или бывших выпускников — все строго.

По итогам регионального турнира победителем стала сборная "Алтайского технического университета". Именно она в начале мая будет отстаивать честь региона на финальном этапе в Москве. Половину расходов на перелет студентов взяло на себя краевое управление спорта и молодежной политики.

Что ждет футболистов впереди

Уже после 10 мая в Барнауле стартует летний мини-футбольный сезон. В основной чемпионат заявилось более 50 команд. Плюс к этому будет проходить "Лига выходного дня", в которой команды играют по воскресениям.

В этом году вновь выйдут на поле и ветераны, участвующие в "Лиге футбольных легенд Алтая" под эгидой АКАМФ. Футболисты, предпочитающие формат 8 на 8, уже начали выявлять сильнейших.

Жаркий мини-футбольный "баттл" ожидается и на турнире KFC. Только в возрастную лигу от 17 лет и старше заявилось полсотни любительских коллективов.

На традиционном общем награждении по итогам летнего сезона они встретятся теперь в октябре.

Фотографии триумфаторов зимнего сезона в полном размере вы можете скачать здесь